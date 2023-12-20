الجامعة العربية تشيد بجهود مصر فى توصيل المساعدات لقطاع غزة

أشادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة بالجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالاضافة إلى دورها فى نقل المساعدات القادمة من الدول العربية إلى قطاع غزة.

وأضافت أبو غزالة، فى كلمتها أمام مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اليوم الأربعاء، أن مصر سعت إلى تعزيز العمل العربى المشترك فى مجال التنمية، مشددة على ضرورة مواصلة التعاون معها لتحقيق مصالح الشعوب العربية.

ودعت مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى ضرورة استكمال جهوده سواء فى إطار العمل الاجتماعى الإنسانى العربى المشترك أو على المستوى الثنائى لمواصلة احتواء الآثار الإنسانية والاجتماعية الكارثية على الفلسطينيين فى قطاع غزة.

واقترحت أبو غزالة فى كلمتها، أن يبقى المجلس فى حالة انعقاد مستمر لحين استقرار الأوضاع فى قطاع غزة.. لافتة إلى أن المجلس ينعقد والعالم يشهد للأسف مأساة إنسانية غير مسبوقة سيتذكرها التاريخ طويلًا وستبقى عالقة فى أذهان الأجيال الفلسطينية التى شهدت استشهاد أسرهم بالكامل فى عملية وحشية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ترمى إلى الإبادة الجماعية لشعب أعزل يدافع عن حقه المشروع بل أصبح يدافع عن متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج ورعاية.