التحقيق مع إدارة مدرسة إعدادى ببنى سويف بسبب التقصير فى العمل

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة واستعدادات عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير الذى أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها " اليوم"زار خلالها عدداً من المدارس بقرية الحمام أقصى غروب مركز ناصر، والتي شملت مدارس ( الحمام الثانوية ، الحمام الابتدائية ، الحمام الاعدادية) ، وتفقد خلالها حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة ومحاورة الطلاب حول العملية التعليمية والانصباط في الحضور ومدى الاستفادة من الأنشطة التربوية داخل المدارس.

وخلال زيارة المدرسة الإعدادية تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، والتي تم على أثرها إحالة مدير ووكيل المدرسة وبعض المعلمين بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

حيث شدد وكيل الوزارة على تكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس، مع التأكيد على اتباع التعليمات والآليات التي تعمل على جذب الطلاب للمدارس ، وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات مدرستنا للطلاب داخل المدارس والإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج على المنصات التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال مجموعات الدعم المدرسي.