الأقصر تشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد محمد عبد الفتاح ادم سكرتير عام محافظة الأقصر ، اليوم الأربعاء، احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة بديوان عام محافظة الأقصر، والتى تنظمها مؤسسة حلم تحدى الإعاقة والتنمية بالتعاون مع مديريات التضامن الأجتماعى والشباب والرياضة و التربية والتعليم تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك فى ضوء احتفالات محافظة الأقصر باليوم العالمى لذوى الإعاقة.

وتضمنت الأحتفالية عدد من الفقرات الأستعراضية وشعر وإنشاد دينى، وتم تسليم كراسى متحركة لعدد 8 طلاب من مدارس التربية الخاصة، وعدد 11 مكتبة برايل لطلاب فصول النور الملحقة بمدرسة طه حسين للمكفوفين ، وعدد 2 طرف صناعى، وعدد 2 سماعة لضعاف السمع، وعدد 2 كرسى كهربائى.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الخدمات، و العمل على إزالة الحواجز و التحديات بما يكفل دمج و تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الخدمات المناسبة لهم لدعمهم وحصولهم على الحياة الكريمة اللائقة وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتحدى صعوبات الحياة ، متوجهاً بالشكر والتقدير لكافة القائمين على تنظيم أحتفالية اليوم العالمى لذوى الاعاقة بهذا الشكل اللائق والمشرف.