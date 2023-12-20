اعترفات لصوص المنازل بالقليوبية: سرقنا 3 شقق بأسلوب كسر الباب

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القليوبية، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم فى سرقة المنازل بأسلوب كسر الباب.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم سيئ النية، مقيم بالقليوبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.