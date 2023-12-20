كتب سمير حسنى

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوجود اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بالخرطوم بحري.

وأمس، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان عن قيامها بالتحقيق فى انسحاب الفرقة الأولى من مدينة مدنى عاصمة ولاية الجزيرة.

وقال مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان: "انسحبت يوم أمس الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني"، مضيفا: "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الإنتهاء منها لجهات الاختصاص ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام".