استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

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استشهد طفل فلسطيني مُتاثرًا بجروحه الحرجة، مساء الأربعاء، إثر إصابته بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.



وأفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية، بأن الطفل محمود محمد عيسى زعول (16 عامًا)، استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرقبة، خلال اقتحام جيش الاحتلال منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان.



وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت عقلب اقتحام قوات الاحتلال للقرية، وأطلق جنود إسرائيليون الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاستشهاد الطفل زعول.