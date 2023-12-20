وذكرت إدارة المطار - فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، " نود أن نوضح لكافة مسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية فى المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية أكثر من 1000م" مضيفة أن "الرحلات توقفت صباح هذا اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية التى أثرت على الحركة الجوية فى المطار".

يذكر أن هيئة الأنواء الجوية العراقية كانت قد حذرت فجر اليوم، من كثافة الضباب وانعدام الرؤية خلال الساعات المقبلة في مناطق واسعة من البلاد، مؤكدة ضرورة توخي الحذر لسائقي العجلات خصوصاً في الطرق الخارجية.