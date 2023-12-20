إنشاء حديقة حيوان للأطفال بالزقازيق تضم حيوانات أليفة يلعب معها الطفل.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس أيمن لطفى صقر، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق إنه تم إنشاء حديقة طفل جديدة بحديقة الحيوان بالزقازيق هى عبارة عن حديقة حيوان مصغرة للأطفال، تحتوى على حصان صغير من سلالة الاقزام هادئى الطباع وحيوانات أليفة منطلقة تلهوا معها الأطفال ولا تضرهم مثل الغزال والماعز الفرنساوى ولاما "حيوان أكبر من الأغنام" هادئ الطبع واليف يستطيع الطفل اللعب معه دون خوف.

وأصاف لـ"اليوم السابع" أنه جارى تجهيز بيت السباع قريبا حيث تم تجهيز المكان وسوف بناء اماكن معيشة السباع لتصبح حديقة حيوان الزقازيق تضاهى باقى الحدائق الإقليمية، لافتا أن الحديقة استعدت لاستقبال زوارها من طلاب المدارس ورحلاتهم وتفتح أبوابها للزائرين من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً يوميا برسم دخول 5 جنيهات للفرد دون إضافة أى زيادات تذكر على مدار عدة سنوات وتحت إشراف اللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان

وأضاف أنه تم زيادة أعداد المجموعات الحيوانية منها الصقور والترس والضب المصرى وبعض أنواع دجاج الزينة بما يعادل نوعين أيضا إدخال بعض أنواع الزواحف الجديدة وزيادة 4 طاووس هندى و4 نعام و3 نسناس و4 ماعز آسيوى لأن زيادة الحيوانات تجعل الزوار مستمتعين بما يروه بالحديقة

وأشار مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، إلى أنه تم وضع برنامج خاص لاستقبال الرحلات المدرسية وملاجئ الأيتام ورحلات ذوى الهمم حيث يتم عمل خصم خاص للرحلات المدرسية ومراكز الشباب ودخول ذوى الهمم وملاجئ الأيتام مجانا.

وعن مقتنيات الحديقة أكد مديرها أنها تحوى أكثر من 25 نوع من المقتنيات الحيوانية أهمها فرس النهر والتماسيح والغزال والصقور والذئب والثعابين والسلاحف السودانى صاحبة الحجم الكبير والتى يستمتع الزوار بمشاهدتها واللعب معها بالإضافة إلى مجموعة القرود والنسانيس خاصة القرد الحبشى والذى يمتع الزوار بحركاته وتصرفاته الذكية والمميزة .

العاب للاطفال



القرود



جانب من الحديقة



حديقة الاطفال



داخل حديقة الطفل



غزال بحديقة الطفل