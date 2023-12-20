اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:13 م
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إزالة 661 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:07 م
إزالة 661 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك  لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
 
وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .
 
وأسفرت تلك الحملات عن رفع 661 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك بمراكز دمنهور وأبو حمص ورشيد .
 
وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.
 
 
 
 
 
 
 

 







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