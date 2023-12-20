إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم - السيد فلاح

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الأربعاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 18 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بمساحة 9 قراريط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، حيث تمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأى تقاعس أو تهاون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أى مخالفات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية فهى حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائى.

جدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأى تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أى مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية فى المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره فى أداء عمله الوظيفى لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، يتابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية؛ من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدى.