اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:35 م
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إزالة بناء مخالف وإيقاف أعمال حفر بدون ترخيص بحى المنتزه أول فى الإسكندرية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:31 م
إزالة بناء مخالف وإيقاف أعمال حفر بدون ترخيص بحى المنتزه أول فى الإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزه أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحى المنتزه أول، بناء على بلاغ يفيد بصب سملات بطريق البكاتوشى العمومى تم إيقاف الأعمال والتحفظ على خلاطه وموتور ونش، كما تم إيقاف أعمال حفر بدون تصريح بشارع 20 والتحفظ على المعدات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وعلى صعيد آخر تم إزاله أجزاء معلقه تشكل خطوره من بلكونه بشارع الراشدين من شارع المسرح سيدى بشر قبلى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

إزالة اجزاء عالقة بعقار بحي المنتزة بالإسكندرية
إزالة اجزاء عالقة بعقار بحي المنتزة بالإسكندرية

التحفظ على معدات في أعمال بناء مخالف بمنتزة الإسكندرية
التحفظ على معدات في أعمال بناء مخالف بمنتزة الإسكندرية

ايقاف بناء مخالف في نطاق حي المنتزة بالإسكندرية
ايقاف بناء مخالف في نطاق حي المنتزة بالإسكندرية
 






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