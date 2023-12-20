اليوم السابع
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إحالة عامل محارة للمفتى لاتهامه بقتل شقيقته بـ"إيشارب" لسرقتها بالجيزة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:25 م
إحالة عامل محارة للمفتى لاتهامه بقتل شقيقته بـ"إيشارب" لسرقتها بالجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة إحالة عامل محارة لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه، لاتهامه بقتل شقيقته لسرقتها ببولاق الدكرور، وحددت المحكمة جلسة 17 يناير للنطق بالحكم.
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهم ف .أ في يوم 28 إبريل من العام الماضي بمنطقة بولاق الدكرور، قتل شقيقته "ن" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها وما ان ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستهل غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فاحدث بها الإصابات.
 
وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان: سرق المنقول "الهاتف الخلوي" المبين وصفا بالأوراق والمملوك ل / ن ا  بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.






جنايات الجيزة

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