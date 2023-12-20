وكانت الحكومة الكويتية تقدمت باستقالتها لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، استقالة الحكومة إلى الشيخ مشعل خلال استقباله له اليوم بقصر السيف.

وكان الأمير مشعل الصباح قد أدى اليمين الدستورية اليوم، حيث تنص المادة 60 من الدستور الكويتي على أداء الأمير اليمين أمام مجلس الأمة ليكون بذلك الحاكم 17 في تاريخ الكويت بعد وضع الدستور عام 1962.