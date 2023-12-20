اليوم السابع
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أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح أمام البرلمان لتأدية اليمين الدستورية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:10 ص
أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح أمام البرلمان لتأدية اليمين الدستورية مجلس الأمة الكويتى
كتب سمير حسنى

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وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية في جلسة خاصة.

 







مجلس الامة الكويتى

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الكويت




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