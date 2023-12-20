الرئيسية أخبار عاجلة أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح أمام البرلمان لتأدية اليمين الدستورية الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:10 ص مجلس الأمة الكويتى كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية في جلسة خاصة. مجلس الامة الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الكويت مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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