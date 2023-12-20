أكلات تقلل أعراض فترة الدورة الشهرية المزعجة.. تعزز قوتك وتشعرك بالراحة

كتبت مروة محمود الياس

الدورة الشهرية عبارة عن عدة أيام قلائل تمر بها الفتاة، ولكن تشعر خلالها بالكثير من الأعراض المزعجة، كالآلام بالجسم وتقلبات المزاج والام بالمفاصل واليدين والأرجل والأطراف ووجع البطن دون شك، وغيرها الكثير، كذلك قد تعاني من اضطراب بضغط الدم خاصة إذا كانت تعاني من النزيف الشديد خلالها.

يقول تقرير نشر في موقع moodymoonان هناك الكثير من الأطعمة التي يجب أن تتناولها المرأة خلال فتره الدورة الشهرية، كي تساعد الجسم على ضبط هرموناته مره أخرى، فخلال الفترات التي يكون فيها الجسم في حاله اضطراب هرموني او تغيرات هرمونيه عالية مثل فتره الدورة الشهرية، يجب ان يكون النظام الغذائي متوازنا ومناسبا لهذه المرحلة الحساسة كي يساعد الهرمونات على الانضباط والهدوء والثبات مرة أخرى بأسرع وقت ممكن.

نصح التقرير بإدخال الكثير من الأطعمة خلال هذه الفترة الهامة، وعدم اللجوء للأطعمة الحارة او المقلية أو غير الصحية، ومن ابرز الأطعمة التي يجب ادخالها في النظام الغذائي اثناء الدورة الشهرية ، البروتين الغني بالأحماض الأمينية التي تساعد على تعزيز هرمونات الجسم وازاله سمومه،كالسمك والبيض ولحم البقر والدجاج، كذلك يجب الاهتمام بالخضراوات الورقية ذات اللون الداكن كالسبانخ والبقدونس لاحتوائها على نسب عالية من فيتامين سي الهام والضروري للجسم في هذه الفترة لثبات الهرمونات وتعزيز سلامتها، كما انه يقلل من الشعور بالعصبية والتوتر خلال هذه الفترة الحساسة لتعزيزه هرمون الكورتيزول.

احتباس الماء اثناء الدورة الشهرية ايضا يساعد تناول الكثير من الاطعمه الصحيه كالمكسرات الغنية بالدهون الصحية، على التخلص من هذه المشكله ومحاوله ضبط الهرمونات واستقرارها مره أخرى.