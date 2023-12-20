أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الأربعاء 20-12-2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، بعد أن سجلت الأسعار استقرار ملحوظ لليوم الثاني على التوالي وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 60 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 70 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 128 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 136 جنيها وسعر البيض الأحمر 130 جنيها للكرتونة، كما يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 21 جنيها في حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 64 جنيها في المزرعة اليوم ، وبلغ سعر الساسو95 جنيها