أحمد يعقوب: التخطيط الاستثمارى فى سيناء يراعى خصوصية المناطق الجغرافية

كتب أحمد عرفة

أكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع، أن رؤية القيادة السياسية والرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم تعتمد على الاهتمام بالتنمية في كل ربوع مصر، خاصة في سيناء، لأنها بوابة مصر الشرقية والعمق الاستراتيجي لمصر، مع الاهتمام بملف الصعيد.

وأضاف الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الأساس في التنمية البحث عن خصوصية المناطق التي يتم تنميتها، حيث إن سيناء تمتلك 650 كيلو شواطئ على خليج العقبة وخليج السويس، وهناك ميزانية وصلت إلى 700 مليار جنيه لتنمية سيناء.

وأشار إلى أن التخطيط الاستثمارى في سيناء يراعى خصوصية المناطق الجغرافية، كما أن الاستثمار السياحى من عناصر التخطيط في سيناء، موضحًا أن هناك تنمية صناعية وزراعية في سيناء وتحسين النية التحتية المقدمة لكل المواطنين، بجانب 5 آلاف كيلو طرق جديدة يتم تنفيذها لأول مرة أو يتم رفع كفاءتها.