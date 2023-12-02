40 مصابا و16 طفلا مبتسرا من أبناء غزة يخضعون للرعاية الصحية بمستشفى العريش

العريش - محمد حسين

يخضع 40 مصابا و16 طفلا من المبتسرين، من أبناء قطاع غزة ، للعناية الطبية الفائقة بمستشفي العريش العام بشمال سيناء.

وقال مصدر طبي بشمال سيناء، إنه يتم عمل اللازم للمصابين والأطفال من خلال فرق أطباء فى تخصصات مختلفة، من أطباء البروتوكول الطبى الموقع بين جامعات "المنصورة والزقازيق والأزهر والقاهرة" والمستشفيات التعليمية والمعهد القومى للقلب.

وأوضح المصدر، أن إجمالي من تم استقبالهم 150 مصابا فلسطينيا، تم إجراء 123 عملية جراحية لهم، وتم تقديم باقي الحالات لاستكمال العلاج بمستشفيات بورسعيد والشرقية والإسماعيلية والقاهرة.

بدورهم واصل المتطوعون من أهالي العريش تقديم خدماتهم الإنسانية للمصابين والمرافقين لهم من خلال خيمة خصصت استراحة ومقرا لتقديم الخدمات التي تشمل توفير وجبات غذائية وتدبير كافة الاحتياجات الضرورية العاجلة.