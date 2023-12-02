1799 طالبا وطالبة يتفوقون فى اختبار TOFAS للرياضيات من دمياط

دمياط معتز الشربيني

وجه المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، التهنئة لأبنائنا وبناتنا طلاب دمياط البالغ عددهم 1799 ممن شاركوا فى اختبار TOFAS للرياضيات المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)

وأشاد "وكيل الوزارة" بشجاعة الطلاب من المدارس الحكومية فى خوض تجربة التقدم لاختبار دولى كهذا، كما هنأ أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على حب التعلم والسعى إليه، مؤكدا" أن الطلاب خاضوا تجربة التقدم لهذا الاختبار بأنفسهم، بداية بالتقدم للتسجيل، ثم خوض الاختبار وإرسال الإجابات إلكترونيًا للجهة القائمة على الاختبار باليابان.

وأشار إلى أن ما حصلم عليه من درجات وتفوق، كان من جهة محايدة منصفة، وهذا النوع من التقييم الخارجى مهم جدًا وله قيمة كبيرة.

كما وجه "عبد الرؤوف" خالص الشكر للمعلمين وموجهى مادة الرياضيات بقيادة الأستاذة عفاف جاد موجه عام الرياضيات والذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل إنجاح التجربة، مما أثمر بالنتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب

وأضاف أن هذا الحدث هو جزء من التعاون المثمر والبّناء مع اليابان فى العديد من المشروعات التعليمية برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ويأتى تحت مظلة نظام التعليم الجديد 2.0، من أجل مواكبة عصر التحول الرقمى، والذى لا يعتمد فيه الطالب على الحفظ والتلقين بل السعى للتعلم من المصادر التعليمية المتنوعة؛ وذلك من أجل خلق جيل قادر على المنافسة عالميًا.