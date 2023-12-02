اليوم السابع
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13.7 % زيادة بإجمالى الكميات المنقولة بواسطة صهاريج السكك الحديدية عام 2022/2023

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:50 م
13.7 % زيادة بإجمالى الكميات المنقولة بواسطة صهاريج السكك الحديدية عام 2022/2023 جهاز الإحصاء - ارشيفية
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترول والغاز الطبيعي في مصر عام 2022/2023. 
 
ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطـة وسـائل نقــل المواد البتروليــة 101.8 مليـون طن متري بتكلفة نقل 37 مليار جنيه عــام (2022/2023) مقابل 105.7 مليــون طــن متري بتكلفة نقــل 36.3 مليـــار جنيــه عــام (2021/2022 ) بنسبــة  انخفاض قدرها 3.7% .
 
وبلـغ إجمالي الكميات المنقولـة من المـواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 354 ألف طن متري عـام (2022/ 2023) مقابل 311 ألـف طـن مترى عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 13.7%، وبلغـت الكميات المنقولـــة باللــوارى 26 مليون طن متــرى عـام (2022/2023) مقابل 27.6 مليـون طن متري عام (2021/2022) بنسبة انخفاض 5.7 %.
 
وبلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 87 خط بإجمالي اطوال 6.3 ألف كم عام (2022/2023)، وبلغ أجمالي الكميـات المنقولة من المواد البترولية متضمنة) المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز (بواسطـة خطــوط انابيـــب البتـرول 65.5 مليــون طـن متري عــام (2022/2023) مقابل 67.6 مليـون طن عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.
 
وبلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البتروليـــة بالنـاقــلات السـاحليــة المستأجـــرة 9.9 مليــون طـــن عــــام (2022/ 2023) مقابــل 10.2 مليــون طــن متــري عــــام (2021/2022) بنسبـة انخفاض قدرها 2.7%، و بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعي 68.5 مليار متر مكعب منها 58.3 مليار متر مكعب للســوق المحلى بنسبــة 85.1% و10.2 مليار مـتـر مكعب للتصدير بنسبــة 14.9%، بتكلفة نقل 3.4 مليــار جنيه عــام (2022/2023) مقابـــل 72.5 مليـــار متر مكعب بتكلفة نقل 2.9 مليار جنيه عام (2021/ 2022) بنسبة انخفـاض قدرهـا 5.5%.






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