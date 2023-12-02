وكيل صحة الفيوم يقرر نقل عدد من الأطباء بمستشفى طامية لتغيبهم عن العمل

الفيوم رباب الجالي

أجرى الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، زيارته الميدانية الأولي اليوم إلى مستشفى طامية المركزي، وذلك بعد توليته منصبه خلفا للدكتور حاتم جمال الدين وكيل الوزارة السابق، ورافقه خلال الجولة فريق من مديرية الصحه يضم مديري إدارة المستشفيات والطوارئ والجودة ومكافحة العدوى والتخطيط والتمريض ومسؤول الحضانات ومسؤول الرقابه الداخليه والمتابعة، ومسؤول قوائم الانتظار .

وبدأت الزياره بعقد اجتماع بمكتب مدير المستشفى مع رئيس قسم قسطره القلب للتعرف على القسم وإحتياجاته وإحتياجات وحده جراحه القلب المفتوح، التي تم افتتاحها مؤخرا وتصادف وجود زياره من الإدارة المركزية للأسنان بوزارة الصحة تم خلالها المرور على المركز الطبى وعيادة الاسنان بالمستشفى وأبلغ مسؤلوا الإدارة وكيل وزارة الصحة ببعض السلبيات وتغيب الاطباء ووعد وكيل الوزارة باتخاذ ما يلزم تجاه المتغيبين ونقلهم من المستشفى.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على المستشفى حيث بدأ بقسم قسطرة القلب والذى تتميز به مستشفى طامية المركزى وهو الوحيد فى المستشفيات المركزية ويتمتع بكفاءة عالية واستمع إلى شرح واف من رئيس القسم ثم تفقد قسم القلب المفتوح الذى تم افتتاحه مؤخرا والذى يحتاج إلى بعض المستلزمات لتشغيله وتخفيف العبء عن المرضى بدلا من السفر للقاهرة.

كما قام وكيل الوزارة بالمرور على قسم الحضانات، وأوضحت مديرة المستشفى أنه من أفضل أقسام المستشفى وأن جميع العاملين به على درجة عالية من الكفاءة.

كما تم المرور على قسم الكلى واستمع وكيل الوزارة الى شرح من رئيس القسم عن أعداد المرضى وأعداد الماكينات وإحتياجات القسم حيث قال رئيس القسم أنه يتمنى إنشاء مبنى جديد لقسم الكلى بالمستشفى .

وإستوقف أحد المرضى المسنين وكيل الوزارة وإشتكي له من تأخر علاج السكر الخاص به وبزوجته وحاجته لطقم أسنان حتى يستطيع تناول الطعام بصورة طبيعية، ووجه وكيل الوزارة على الفور بحل هذه المشكلة وتوفير العلاج، وأوضحت مديرة المستشفى أن خدمة تركيبات الأسنان لا توجد بالمستشفى وتم تحويل الحالة الى مستشفى الفيوم العام حيث توجد هذه الخدمة بها .

كما تفقد وكيل الوزارة مبنى الإستقبال والطوارئ الموقوف حاليا العمل به لعيوب إنشائية فيه ،وإستمع الى شرح من مديرة المستشفى و مدير التخطيط عن الحاله الانشائيه للمبنى والموقف الخاص به، وطلب تقارير اللجان الهندسية ووجه بعرض جميع التقارير الخاصه بهذا المبنى علىه لمعرفه الإجراء المناسب لحل المشكلة وإعادة تشغيله .

وتفقد وكيل الوزارة المركز الطبي بطامية، ووحدتي كفر محفوظ وقصر رشوان، وإستمع الي أحد المتبرعين بعمل وحدة علاج طبيعي بالوحده الصحيه لخدمة اهالى قريته وذلك بالتعاون مع مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديريه .