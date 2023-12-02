وكيل اتحاد شباب مصر: الدولة خلقت بيئة إيجابية للشباب لقيادة المستقبل

الشرقية- إيمان مهنى

قالت روض الحنفي وكيل اتحاد شباب مصر، إن الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، نجحت في خلق بيئة إيجابية، فيها جيل واعي مناهض لأفكار السلبية، فقامت تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم للقيادة في الدولة، وذلك عبر مجموعة من البرامج التي تنفذها وزارة الشباب، بتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع الشباب علي رأس أولوياتها.

جاء ذلك خلال كلمتها،فى لقاء شبابي جماهيري حاشد عقد بمركز شباب ابوحماد، لتوعية وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والنزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ، بعنوان "الدعوة للمشاركة السياسية"، وذلك بالتنسيق مع فرع الاتحاد بالشرقية ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية. بمشاركة أعضاء مراكز الشباب من خمس محافظات "الشرقية ، الاسماعلية، الغربية، الدقهلية "، بمشاركة أعضاء مجلس النواب و الشيوخ و الشخصيات العامة.

انطلقت الفعاليات، بالسلام الوطني، وبعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، إنه فى إطار مواكبة الإتحاد للأحداث والظروف القومية وتماشيا مع الظروف الجارية التى تعيشها جمهورية مصر العربية خلال المرحلة الراهنه الخاصة بالاستحقاق الرئاسي،حيث يتم تنفيذ مؤتمر ولقاء شبابي جماهيري حاشد لتوعية وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والنزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وذلك بالتنسيق مع فرع الإتحاد بالشرقية ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية.