وصول غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة القطري لمستشفى العريش العام.. صور

العريش - محمد حسين

وصل ل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، "غانم محمد المفتاح" سفير النوايا الحسنة لدولة قطر المصاب بمتلازمة التّراجع الذّيلي، والذي اشتهر بعد ظهوره يسير على يديه خلال حفل افتتاح كأس العالم بقطر.

ووصل غانم المفتاح لشمال سيناء عبر مطار العريش مرافقا لطائرة نقلت شحنة مساعدات لصالح قطاع غزة، ورافقه خلال زيارته مستشفي العريش العام، لولوه الخاطر وزيرة التعاون الدولي القطرية وزارا المصابين ابناء قطاع غزة الذين يتلقون العلاج بمستشفي العريش العام.

يذكر أن غانم المفتاح شاب قطري عمره 22 عاما، يمارس رياضة السباحة والغوض والتزلّج وكرة القدم والتزحلق على الجليد لمع نجم واسم الشاب القطري غانم المفتاح، على مستوى العالم، عندما ظهر في حفل افتتاح كأس العالم بقطر 2022، إذ خرج مستندا على يديه رغم إعاقته بما يعرف بالتراجع الذيلي.