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وزير العدل الفلسطينى: طالبنا الجنائية الدولية التحقيق فى جرائم الاحتلال بغزة

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:18 م
وزير العدل الفلسطينى: طالبنا الجنائية الدولية التحقيق فى جرائم الاحتلال بغزة وزير العدل الفلسطيني
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إننا طالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحقيق الفوري في كافة الجرائم المرتكبة من جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إنه طالبنا الجنائية الدولية بتوجيه تهم جرائم الحرب لما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة، مضيفا أن ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية ولنا احقية لتصدي ذلك بما يكفله لنا القانون.

وتابع أن الأمم المتحدة تتحمل كمنظمة دولية مسؤولية ما يحدث للشعب الفلسطيني ونطالبها بالتدخل لإيجاد حل.

 







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