وزارة الصحة تكشف تفاصيل تأمين لجان انتخابات رئاسة الجمهورية فى 9 معلومات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعداد خطة قومية للتأمين الطبي لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل جمهورية مصر العربية، على مدار 3 أيام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وبدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية لمتابعة إجراءات التأمين الطبي.

اليوم السابع يقدم تحليل معلوماتى حول تفاصيل خطة تأمين لجان الانتخابات الرئاسية .

1- الخطة تتضمن الدفع بـ 1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.

2- تحويل أي حالات مرضية بواسطة الإسعاف لأقرب نقطة طبية وفقا لنوع ودرجة الإصابة، بما يضمن سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ.

3- التأكيد على المديريات والجهات بزيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة.

4-تفعيل خدمات الطوارىء، للعمل على مدار الـ 24 ساعة

5-تخصيص أرقام هواتف لسرعة التواصل بين غرفة طوارىء المديرية، وجميع المستشفيات والوحدات، وأرقام خدمات طوارئ الوزارة 137، 16474.

6- التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة مع مراجعة أرصدة مخازن الأزمات والكوارث بكل محافظة.

7- توفير أرقام للتواصل مع مسئولي الإمداد والتموين وغرفة المستلزمات عند الحاجة

8- تأمين احتياطي من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك بالتنسيق بين إدارة بنوك الدم وغرفة النداء الألي مع تواجد منسق من إدارة بنوك الدم في غرفة (137) على مدار الساعة، الـتأكيد على مراجعة مخزون الأكسجين، وموقف المولدات٩- وأرصدة السولار، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزراة الصحة .