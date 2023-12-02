"هل توقف الخسائر الاقتصادية الحرب على غزة؟" دراسة جديدة للمركز المصري

أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات دراسة حديثة حملت عنوان " هل توقف الخسائر الاقتصادية الحرب على غزة " والتى ذكرت أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى "إس آند بي" خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، نظراً للحرب على قطاع غزة.

وأكدت الوكالة تصنيف إسرائيل عند AA-، وهى رابع أعلى درجة، كما وضعت وكالة موديز، تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف، ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى للبلاد تحت المراقبة السلبية، بسبب الصراع الحالى.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز انكماش اقتصاد إسرائيل بنسبة 5% فى الربع الرابع مقارنة بثلاثة أشهر سابقة وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجارى.

وأرجعت الوكالة توقعها لانكماش اقتصاد إسرائيل بسبب جلب الاحتياطى من الجنود، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة الأوسع، ستضر أيضا بالنمو الاقتصادى فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.