نصائح صحية وأنت بتشارك فى الانتخابات لكبار السن

كتبت فاطمة خليل

كبار السن من أكثر الفئات المتوقع مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية، وقد أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات أماكن مخصصة لكبار السن لتسهيل الإلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ويقدم اليوم السابع مجموعة نصائح طبية لكبار السن تساعدهم أثناء المشاركة فى الانتخابات.

نصائح طبية لكبار السن أثناء المشاركة فى الانتخابات

قالت الدكتورة ولاء وسام، مدير مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، أن مشاركة كبار السن فى الانتخابات واجب وطنى، ويجب أن يحرصوا على اتباع النصائح للحفاظ على صحتهم خلال عملية الإدلاء بصوتهم.

وأوضحت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على كبار السن تناول أدويتهم قبل الخروج من المنزل للذهاب للانتخابات وفى مواعيدها.

وأكدت أن كبار السن يجب أن يحرصون على أخذ زجاجة مياه معهم عند الخروج لأى مكان وكذلك فى الانتخابات لترطيب جسمهم، مضيفة أنه يجب ارتداء ملابس ثقيلة فى حالة كان الطقس باردا للوقاية من الأمراض.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعدت خطة للتأمين الطبى فى الانتخابات الرئاسية تتضمن الدفع بـ 3000 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والأماكن التي تشهد تجمعات للناخبين بكافة المحافظات.