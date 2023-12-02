منسق حملة السيسى بالشرقية: المصريين يالخارج أعطوا صورة مشرفة للمواطن أمام العالم

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور محمد سليم منسق حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بمحافظة الشرقية ، إن المصريين في الخارج في أولي أيام الاقتراع، أعطوا صورة مشرفة للمواطن أمام العالم الحريص على مشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الانتخابات في الداخل، ستخرج كل الأسر المصرية، بالطوابير أمام صناديق الاقتراع، كرسالة للعالم عن حب و تقدير المصريين للرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال كلمته، خلال لقاء شبابي جماهيري حاشد عقد بمركز شباب أبوحماد، لتوعية وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والنزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، بعنوان "الدعوة للمشاركة السياسية"، وذلك بالتنسيق مع فرع الإتحاد بالشرقية ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية. بمشاركة أعضاء مراكز الشباب من خمس محافظات "الشرقية ، الإسماعلية، الغربية ، الدقهلية "، بمشاركة أعضاء مجلس النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

انطلقت الفاعليات، بالسلام الوطني، و بعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، أنه فى إطار مواكبة الإتحاد للأحداث والظروف القومية وتماشيا مع الظروف الجارية التى تعيشها جمهورية مصر العربية خلال المرحلة الراهنه الخاصة بالاستحقاق الرئاسي،حيث يتم تنفيذ مؤتمر ولقاء شبابي جماهيرى حاشد لتوعية وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والنزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وذلك بالتنسيق مع فرع الإتحاد بالشرقية ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية.