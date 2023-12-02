ممثل الأغلبية بالبرلمان: مصر تواجه تحديات كبيرة والمشاركة بالانتخابات واجب وطنى

الغربية مصطفى عادل

قال النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية في البرلمان، بتوجيه التحية لأبناء محافظة الغربية الداعمين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن أبناء المحافظة من المحافظات الأكثر وطنية، ولا يمكن أن نحصي إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه في الوقت الذى كانت مصر معرضه للخطف، وجدنا في لحظة الرئيس السيسي إبان توليه منصب وزير الدفاع، ينتفض في وجه الإرهاب ويستعيد مصر من الجماعة الارهابية، قائلا :" تلك الفترة توجهت ضمن وفد للرئيس السيسي وطالبناه بتحمل مسئولية البلاد، وقبل الرئيس السيسي أن يتحمل المسؤولية بعدما نزل الملايين في الميادين يطالبونه بالترشح للرئاسة."

وأضاف أن الرئيس فتح جميع الملفات، وواجه الصعاب والتحديات التي واجهت مصر والمصريين، وحقق انجازات عظيمة، مضيفا أن الرئيس السيسي تصدي وأعلن للعالم أجمع أن مصر قيادة وشعب تساند القضية الفلسطينية بعد العدوان الغاشم الذى يتعرض له الأشقاء في فلسطين.

وأشار أننا اعتدنا أن تكون محافظة الغربية تكون صاحبة أعلي نسبة في المشاركة في كل الاستحقافات الدستورية، مطالبا الجميع بالحشد أمام اللجان لتوجيه رسالة للعالم بأننا نقف خلف الرئيس السيسي ، كما طالب بأن نظل صفا واحدا لا ننقسم أبدا.

وأكد أن مصر تواجه تحديات عنيفة وصعوبات، منها المحاولات التي سعت لها دول الغرب للضغط على مصر للتنازل عن جزء من سيناء، ولكن أعلنها الرئيس السيسي صريحة بأن سيناء خط أحمر.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد، لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي يقام بالمنطقة اللوجستية بطنطا، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية، والنائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ووفد من الأوقاف والأزهر والكنيسة، وآلاف المواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا فلسطين.

وشهد المؤتمر رفع أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وسط هتافات "بنحبك يا سيسي".

وقال النائب محمد عريبى أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم في مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رجل لديه القوة والحسم وقوة في القرار.

وأضاف أن الرئيس السيسي حقق إنجازات هامة وهائلة خلال السنوات الماضية ومنها المبادرة الرئاسية الهامة حياة كريمة، مشيرا أن الصوت أمانة وعلينا المشاركة بإيجابية وحسن الاختيار، مؤكدا أننا نقف خلف الرئيس لاستكمال المشوار والأمن والأمان، والمشاركة رسالة للعالم أجمع أننا نعيش في عصر الديمقراطية، وعلينا الخروج في انتفاضة ديمقراطية في عرس انتخابي كبير.