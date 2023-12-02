ممارسات تبطل صوتك الانتخابى.. استخدام القلم الرصاص والتوقيع الأبرز

كتبت نورا فخرى

انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين بالخارج ويستمر حتى 3 ديسمبر، وفي الداخل لمدة ثلاثة أيـام أيضا 10 و11 و12 ديسمبر.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

ومع انطلاق ماراثون الانتخابات، هناك عدد من الأفعال والممارسات قد لا يدركها الناخب و تسفر عن إبطال صوته، وذلك في ضوء المعايير التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، والتي نلقي عليها الضوء علي النحو الاتي :

1- لا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير ببطاقة التصويت

2- يعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذي يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه.

3- يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأيه صورة من الصور.

ووفقا للمادة (47) فأنه إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر علي نزاهة ومصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخري.