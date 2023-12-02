مطار جلاسكو يعلن تعليق رحلاته الجوية مؤقتا بسبب التساقط الكثيف للثلوج

جلاسكو (أ ش أ)

أعلن مطار جلاسكو فى اسكتلندا، اليوم السبت، تعليق جميع رحلاته الجوية بشكل مؤقت بسبب الهطول الكثيف للثلوج، وذلك فى أعقاب إصدار تحذيرات جوية من تساقط الثلوج على أنحاء واسعة فى المملكة المتحدة.

وذكر المطار - في بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) البريطانية - أن العمليات الجوية متوقفة حاليا بسبب تساقط الثلوج بكثافة أكثر مما كان متوقعا، مضيفا أنه يأمل في أن يتم استئناف العمليات الجوية في أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل، أدى سقوط الثلوج الكثيفة إلى تعطيل حركة بعض القطارات في غرب اسكتلندا، حيث أعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية "سكوت ريل" - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي - أن الثلوج تؤثر على بعض أنظمة الإشارات ويعمل الموظفون بأسرع ما يمكن لتصحيح ذلك حاليا".

وكان مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا قد أصدر تحذيرات باللون الأصفر من طقس شتوي بارد إلى الساحل الشمالي وجنوب غرب اسكتلندا، بالإضافة إلى جنوب غرب والساحل الشرقي لانجلترا.