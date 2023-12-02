مصرية بلبنان تشيد بتنظيم العملية الانتخابية فى ثانى أيام التصويت.. فيديو

إيمان حنا

أعربت إحدى المصريات بلبنان عن سعادتها بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 ، ودعت جميع المصريين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم .

وأشادت، فى حديث لها ن أمام مقر السفارة المصرية فى بيروت ، بمستوى تنظيم العملية الانتخابية التى شهدتها سفارات مصر فى الخارج منذ أمس الجمعة .

وقد شهدت صناديق الاقتراع فى بيروت إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.



أبناء الجالية المصرية فى لبنان

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.