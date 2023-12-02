اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 09:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مصرية بلبنان تشيد بتنظيم العملية الانتخابية فى ثانى أيام التصويت.. فيديو

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:34 م
مصرية بلبنان تشيد بتنظيم العملية الانتخابية فى ثانى أيام التصويت.. فيديو إحدى المشاركات فى التصويت ببيروت
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت إحدى المصريات بلبنان عن سعادتها بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 ، ودعت جميع المصريين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم .

وأشادت، فى حديث لها ن أمام مقر السفارة المصرية فى بيروت ، بمستوى تنظيم العملية الانتخابية التى شهدتها سفارات مصر فى الخارج منذ أمس الجمعة .

وقد شهدت صناديق الاقتراع فى بيروت إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

85146-أبناء-الجالية-المصرية-فى-لبنان
أبناء الجالية المصرية فى لبنان

 

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.







تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة