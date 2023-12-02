وأفادت الشرطة في زامبيا - حسبما ذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية - بأن الانهيارات الأرضية وقعت عندما كان عمال المناجم يقومون بالتنقيب عن خام النحاس في المنجم الواقع بمدينة "شينجولا"، والتي تبعد نحو 400 كيلومتر شمال العاصمة "لوساكا".

وأضافت الشرطة أن العمال كانوا يقومون بأعمال تعدين غير قانونية دون علم أصحاب المنجم، مشيرة إلى أنهم دفنوا في ثلاثة أنفاق منفصلة.