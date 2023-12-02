محافظ الغربية: إحالة 727 متعديا على الأراضى الزراعية و264 مخالفا للنيابة

الغربية – مصطفى عادل

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فى بيان له، إنه تم إحالة 727 متعديا على الأراضي الزراعية و264 مخالفا للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح أن الجهات التنفيذية في الغربية تواصل تنفيذ حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

وتمكنت تلك الحملات من إزالة 727حالات تعدي على الأراضي الزراعية و 264حالة مخالفات للبناء بكافة قرى ومدن المحافظة في الفترة من 31/10/2023 إلى 1/12/2023.

وأشار أن المحافظة تشهد يوميا حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية، في كافة المراكز والمدن، مبينا أن هناك متابعة مستمرة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، للحفاظ على حق الدولة والشعب، وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.