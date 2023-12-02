محافظ الإسماعيلية يتفقد عددًا من مشروعات الطرق بالتل الكبير.. صور

تفقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، عددًا من مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بمركز ومدينة التل الكبير، والتى تشمل مشروع توسعة ورصف شارع أحمد عرابى المزدوج بطول حوالى 3.5 كم، والذى تم الانتهاء من نحو 90٪؜ من الأعمال، به ومتبقى 10٪؜ من أعمال الرصف والأسفلت، كما اشتملت الأعمال على رصف طريقين فرعيين.

وخلال جولته التى رافقه خلالها المهندس أحمد الشيمى مدير عام الطرق والنقل، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير، وجَّه محافظ الإسماعيلية بأن يتم إدراج طريق بديل لطريق أحمد عرابى وإنشاء ورصف 3 تقاطعات بين طريق أحمد عرابى والطريق المقترح، حتى تتم المناورة داخل المدينة بسهولة وخلق مساحات لحرية حركة المركبات والمواطنين داخل المدينة.

كما وجَّه بأن يدرج فى الخطة الاستثمارية 2024-2025 أعمال التجميل المطلوبة للجزيرة الوسطى فى طريق أحمد عرابى، وكذلك اختيار موقعين آخرين لإنشاء حدائق عامة لخدمة أبناء مدينة التل الكبير.

ودعا بشارة الشباب الفعَّال بالمدينة، بالمشاركة بالمقترحات والأفكار قبل تنفيذ مشروعات التجميل، حتى يتم إنشاء تلك الأماكن وفقًا لرغبات وأمنيات المواطنين وحتى تؤتى المشروعات الهدف التى أُنشئت من أجله وتعظيم الاستفادة من الأعمال المنفذة.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بأن يتم التركيز على مدينة التل الكبير نظرًا لانتهاء أعمال الغاز الطبيعى بها، وانتهاء أعمال المرافق من صرف صحى ومياه وخلافه، على أن يتم إنجاز جميع الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة التل الكبير فى مدة أقصاها 2025، وتفقد أيضًا محافظ الإسماعيلية طريق محطة المياه الواصل من بر أيمن ترعة الإسماعيلية فى اتجاه وادى الملاك.

وبلغت تكلفة مشروعات الطرق الجارى تنفيذها 35 مليون جنيهًا، وقامت مديرية الطرق والنقل بطرح أعمال جديدة ضمن العام المالى الحالى 2023-2024، تبلغ 22 مليون جنيه، هذا بخلاف خطة 2024-2025، والتى يبدأ العمل بها من يوليو العام المقبل.