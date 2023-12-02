اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 12:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة كفر الشيخ تعلن عن فرصة استثمارية لإقامة مشروع متعدد الأغراض

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:50 ص
محافظة كفر الشيخ تعلن عن فرصة استثمارية لإقامة مشروع متعدد الأغراض أرض المشروع
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة كفر الشيخ عن فرصة استثمارية، لإقامة مشروع متعدد الأغراض، عبارة عن غرف فندقية بنوك_عيادات، بجوار جامعة كفر الشيخ، وعمارات سكن كل المصريين على مساحة 24 ألف متر مربع، وعلى راغبي التقدم لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة وللمعلومات الاتصال على الرقم 0474228348.
 
وكانت محافظة كفر الشيخ، سبق أن طرحت 6 مواقع لطرحها للمستثمرين، لإقامة العديد من المشروعات عليها، مدرسة دولية وعدد من المولات.
 
الموقع الأول بحي سخا منطقة الفلات على مساحة 3601.85 متر، لإقامة مدرسة دولية، والموقع الثاني، أمام مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة دسوق، على مساحة 1100متر، لإستغلالها مول تجاري.
 
والموقع الثالث بمدخل بلطيم رافد بلطيم الدولي على بحيرة البرلس على مساحة 7200 متر لإقامة مول تجاري، الموقع الرابع، وسط مدينة بيلا على مساحة 1135.85متر، لإقامة محال تجارية أو مبنى إداري، الموقع الخامس،بمنطقة حي العرب بجوار مسجد ابو العزايم على مساحة 940متر، لإستغلالها مبنى إداري أو تجاري، الموقع السادس، بمنطقة سوق السمك القديم بمدينة سيدي سالم على مساحة 830 متر، لإستغلالها لإقامة مول تجاري-او مبنى إداري.
 
وأوضح بيان المحافظة، أن التقديم باسم محافظ كفر الشيخ، مرفق به دراسة جدوى معتمدة للمشروع، والتقديم بالمركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، والاستفسار بإدارة الاستثمار بالمحافظة.
 
 






كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

منطقة استثمارية

إدارة الإستثمار

سوق السمك

مدرسة دولية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة