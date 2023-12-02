للحوامل.. قبل ما تروحي الانتخابات تناولى وجبة الفطار وارتدى حذاء مريحا

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة، أن المشاركة في الانتخابات يعد واجبًا واطنيًا ولذا يمكن للحامل المشاركة بشكل طبيعي طالما أن حالتها الصحية جيدة ولا يوجد ما يمنعها من المشاركة.

وقدم أستاذ النساء والتوليد، بعض النصائح المهمة التي على الحامل القيام بها، للحفاظ على صحتها، ومنها:

- قبل التصويت بيوم عليها أخذ قسط جيد من النوم بالإضافة إلى تناولها للطعام والسوائل الكافية لتجنب تعرضها في يوم التصويت لانخفاض ضغط الدم.

- قبل الذهاب مباشرة للتصويت عليها تناول وجبة الإفطار وتناول العلاجات الخاصة بها، أيضًا حتي لا تتعرض للإصابة بإنخفاض ضغط الدم.

- اراتداء حذاء مريح حتي لا تشعر بالتعب والإرهاق.

- أخذ زجاجة ماء معها.

- في حالة الزحام أو الوقوف لفترات طويلة عليها الجلوس، وخاصة عند تعرضها لألم في الظهر أو البطن.

وتواصل اليوم عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثانى على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة، وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية وكانت قد بدأت عملية التصويت فى الخارج أمس بينما بدأت عملية التصويت للمصريين فى دولة نيوزيلاندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، فى الساعة العاشرة من مساء الخميس.