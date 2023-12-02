غانم المفتاح من مستشفى العريش: أشكر أهلنا في مصر على ما قدموه للفلسطينيين

أعرب غانم محمد المفتاح سفير النوايا الحسنة لدولة قطر المصاب بمتلازمة التراجع الذيلى، والذى اشتهر بعد ظهوره يسير على يديه خلال حفل افتتاح كأس العالم بقطر، عن تقديره للجهود التى تقوم بها مصر تجاه خدمة الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد فى تصريحات صحفية عقب زيارته المصابين من قطاع غزة الذين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى العريش، أنه سعيد بوجوده بين الأخوة الفلسطينيين المصابين.

وأشار إلى أن رسالته لكل أبناء قطاع غزة من على أرض العريش المصرية "نحن معكم ونؤمن بكم فى الحياة على أرضكم أرض العروبة فلسطين شعب حر وصامد ومعنويات عالية وقادر على خلق مستقبل فلسطين لتعود لمجدها".

وأضاف أنه بعد زيارته المصابين يقول لهم "اليوم تعلمت منكم الشجاعة والصمود رغم كل ما مريتم به ".

وأضاف "أشكر أهلنا فى مصر على كل ما يقوموا به لخدمة إخواننا الفلسطينيين ووسعيد جدا بوجودى هنا وحزين لانتهاء الهدنة"، مشيرا إلى أن تواجده فى مستشفى العريش وزيارة الاشقاء المصابين الفلسطينيين بمرافقه لولوه الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولى القطرية وتم استقبال 3 طائرات قادمة من قطر تحمل 118 طن مساعدات طبية وغذائية التى يحتاجها اهل غزة فى إطار الجسر الجوى الذى سيرته قطر لنقل المساعدات عبر مطار العريش حيث وصلت قرابة 35 طائرة حملت حوالى 1018 طنا.