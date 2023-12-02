طماطم الإسماعيلية تغزو الأسواق والعروة النيلية تخفض الأسعار وتوفرها بكثرة

الإسماعيلية – صبرى غانم

تعتبر الطماطم من الخضروات الغنية بالأملاح والفيتامينـات والعناصـر الغذائية المعدنية التى تعتبر ضرورية للمحافظة على صحة الإنسان فيتم استهلاكها إما طازجة أو مصنعة أومطبوخة. كما أن إيرادها الموسمى يتجدد حيث يتم زراعتها على مدار المواسم الزراعية الـثلاث (الموسـم الصيفى، الشتوى، النيلى ) خاصة إذا تم استخدام التوصيات العلمية الصحيحة بدايـة مـن اختيـار الـصنف المناسب مع توفير أفضل الظروف والمعاملات الزراعية مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة ويقلـل تكلفة الانتاج وزيادة العائد المادى للمزارعين.

وشهدت محافظة الإسماعيلية على مستوى مراكزها وقراها التى تزرع محصول الطماطم إلى وفرة الانتاج داخل الاراضى الزراعية وخاصة العروة النيلية بعد أن تم زراعة مساحات كبيرة من الطماطم مما ادى إلى وفرة محصول الطماطم وانخفاض اسعارها بنسبة كبيرة تعدت الـ 75% حيث هبط سعر كيلو الطماطم فى اسواق الاسماعيلية إلى اقل سعر حوالى 5 جنيهات للطماطم البشاير الممتازة بعد أن شهدت الاسواق فى الفترة الماضية ارتفاع كبير فى أسعارها ووصل كيلو الطماطم إلى 25 جنيها فى بعض الأماكن فى مصر وقام مزارعو الإسماعيلية بعرض المحصول فى أسواق الجملة فى المحافظات حيث تمتاز طماطم الاسماعيلية بطعمها الحلو.

من جانبه قال المهندس نبيل مليكة مدير ادارة البساتين بمديرية الزراعة فى الاسماعيلية سابقا بان وزارة الزراعة تبذل جهود كثيرة فى مجال الزراعات المختلفة فى جميع انواع المحاصيل والخضروات والفاكهة من خلال تقديم المشورة والدورات للمزارعين وكذلك اليوم الحقلى والذى يجتمع فيه مسؤلى الزراعة مع المزارعين داخل الحقل لشرح الطرق الصحيحة والعلمية لزراعة المحاصيل والخضروات والفاكهة للحصول على اعلى انتاجية للمزارعين ومن بين هذه المحاصيل محصول الطماطم.

وقال المهندس نبيل مليكة أن هدف اليوم الحقلى هو تدريب وإرشاد مزارعى الطماطم فى المنطقة وتعريفهم بالأساليب الزراعية وتقنيات الرى الحديث، إلى جانب التوعية بأهمية إدخال أنظمة وتقنيات حديثة فى مجال الرى والتسميد والشتلات المنتجة وبما يسهم فى زيادة الانتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية المختلفة.