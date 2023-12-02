طلاب هندسة المنصورة الجديدة يزورون هيئة ميناء دمياط لمتابعة مراحل تنفيذ الرصيف الجديد

الدقهلية شريف الديب

قام طلاب برنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية من خلال مقررات (CIV216 - التصميم الانشائي بالحاسب) ومقرر(CIV232 - ميكانيكا التربة) ومقرر (CIV231 - المساحة الهندسية) الخاص بطلاب المستوى الثاني، بجامعة المنصورة الجديدة، بزيارة ميدانية بأحد المواقع الهندسية ب هيئة ميناء دمياط لمتابعة أعمال تنفيذ الرصيف الجديد للميناء لاستيعاب السفن الحديثة ذات الأعماق الكبيرة، وذلك لربط الجانب النظرى بالجانب العملى.

وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وأستاذ العمارة والتصميم البيئي، وذلك في ضوء حرص كلية الهندسة لربط الجانب النظري بالجانب العملي، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة المنصورة الجديدة، وهيئة ميناء دمياط، وبإشراف كل من الدكتور أحمد يوسف المدرس بالكلية و الدكتور محمد عبدالله المدرس بالكلية.

وقام الطلاب بالتعرف على الميناء من خلال مجموعة فيديوهات بقاعة المؤتمرات بهيئة ميناء دمياط، ثم الانتقال إلى الموقع والاطلاع على تعليمات الأمن والسلامة ثم تدريب الطلاب من قبل مهندسي الموقع ومديري المشروع على مراحل التنفيذ المختلفة، بالإضافة للتعرف على مكونات الميناء وطريقة قراءة اللوحات الإنشائية ومتابعة خطوات تنفيذ وإستلام بنود الأعمال المختلفة كحديد التسليح وأعمال الخرسانات للرصيف والمباني الملحقة، ومطابقتها باللوحات التنفيذية، والتعرف على طرق توجيه السفن وتثبيتها إلى الرصيف من خلال الصدادات الهيدروليكية ومرابط السفن بأنواعها.

جاءت هذه الزيارة بتوجيه الدكتور وائل صديق عميد الكلية حيث أشار إلى أن مثل هذه الزيارات الميدانية إنما جاءت تنفيذاً لتعليمات رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي بربط الطلاب بالجانب العملي و الميداني منذ اللحظات الاولي لبدء العام الدراسي وطوال فترة دراستهم بالمقررات المختلفة.