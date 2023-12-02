اليوم السابع
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طقس معتدل على مراكز ومدن كفر الشيخ واستمرار رحلات الصيد.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:58 ص
طقس معتدل على مراكز ومدن كفر الشيخ واستمرار رحلات الصيد.. صور اجواء مستقرة معتدلة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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يسود طقس معتدل على مدن وقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، وسجلت درجات محافظة كفر الشيخ، للعظمي 23 درجة، والصغرى 14 درجة، وانطلقت مراكب الصيد في مياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، بعد تزويدها بالوقود والثلوج، ورغم اعتدال الطقس، إلا أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، مستمرة في انعقادها، لمتابعة حالة الطقس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، عن أجواء مستقرة اليوم على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 24 درجة مئوية.
 
وأضاف بيان هيئة الأرصاد المصرية، أن الأجواء  ستظل باردة ليلا على كافة الأنحاء، وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
اجواء مستقرة بكفر الشيخ
اجواء مستقرة بكفر الشيخ

اجواء مستقرة معتدلة بكفر الشيخ
اجواء مستقرة معتدلة بكفر الشيخ

جانب من أجواء الطقس بكفر الشيخ
جانب من أجواء الطقس بكفر الشيخ
 
 
 






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