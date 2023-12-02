ضبط 230 قضية مخدرات و133 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (230) قضية مخدرات ، (133) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (58387) حكما قضائيا متنوعا.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الفيوم، بنى سويف، المنوفية ، دمياط" من ضبط عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليه بالحبس 101 سنة و8 أشهر وكفالات مالية فى عدد 57 حكم قضائى "تبديد - إيصال أمانة"، وضبط ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف) محكوم عليها بالحبس 92 سنة وشهر فى عدد 65 حكم قضائى "تبديد"، وضبط مالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) محكوم عليه بالحبس 25 سنة فى عدد 41 حكم قضائى "تبديد - شيك"، وضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بدمياط) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "قتل عمد".. وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش–4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من أقراص " التامول " المخدر) بحوزة 7 متهمين، وضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 45 كيلو جرام لمخدر البانجو– كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية".