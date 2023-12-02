اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدى على شخص فى دمياط بعد توثيق الواقعة بالفيديو

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:09 م
ضبط المتهم بالتعدى على شخص فى دمياط بعد توثيق الواقعة بالفيديو أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن تعدى شخص على آخر بقطعة خشبية وقيام آخر بتصوير الواقعة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة. 
 
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المجنى عليه (طالب – مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله إتهم (طالب) بالتعدى عليه بعصا خشبية وقيام (عاطل) بتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو على موقع "فيس بوك" لسابقة قيامه بالسخرية من المتهم الأول حال لهوهما بالشارع.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والهاتف المحمول المستخدم فى التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 






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