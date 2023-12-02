شاهد.. حكاية "ساجد" طالب بالابتدائية بالشرقية يحصد بطولة كيك بوسكينج دولية

الشرقية- فتحية الديب

تزخر محافظة الشرقية بالمواهب الكثيرة فى شتى المجالات المختلفة، حيث استطاع طالب بالشهادة الابتدائية بإدارة منيا القمح التعليمية أن يحقق تفوقا رياضيا فى لعبة الكيك بوكسنيج للبراعم، بفوزه بالمركز الأول فى بطولة دولية متفوقا على نظيره اليمنى، هو "ساجد محمد عبد العظيم" 12 سنة طالب بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة منيا القمح الحكومية، وتم انضامنه لمنتخب مصر للكيك بوكسنيج محترفين، حيث استطاع البطل الصغير أن يحصد المركز الأول فى البطولة الدولية للكيك بوكسينج محترفين.

وقال البطل الصغير لـ"اليوم السابع" إنه تدرب على لعبة الكيك بوسكينج منذ 4 سنوات، ووجد فيها متنفسا رياضيا له وحاول والده أن يضعه على طريق المحترفين فحرص على إعداده جيدا،وقد شارك فى العديد من البطولات المحلية وحصد فيها جميعا المركز الاول وتم تصعيده للمشاركة فى البطولات الدولية.

وتابع" ساجد" أنه يحلم فى المستقبل بإنشاء أكاديمية تدريب خاصة لـ يدرب الأطفال على لعبته المحببة وأنه الرياضة لا تشغله عن مذاكرة دروسه فهو يحقق التفوق الدراسى سنويا ويحلم أن يلتحق بالكلية الحربية مصنع الرجال مستقبلا.

ومن جانبه قال "محمد عبد العظيم" والد البطل الصغير إنه عكف على تنمية اللياقة البدنية منذ الصغر، وشجعه على اختيار لعبته المفضلة الكيك بوكسينج ووفر له كافة المتطلبات اللازمة، موضحا أن الكابتن سيد علي، مدرب منتخب مصر للكيك بوكسينج، له فضل كبير فى تفوق نجله رياضا حيث غرس لديه أسس وأخلاق الرياضة والثقة بالنفس، حتى حصد معه 3 بطولات محلية ودولية، وكانت أخرهم بطولة الكيك بوكسنج للبراعم التى أقيمت فى استاد القاهرة وتفوق فيها نجلى فى التصفيات على اللاعبين الإيطالى والعراقى، وفي النهائي فاز على اللاعب اليمنى وحصد المركز الأول ورفع العلم المصري فرحته بفوزه.

من جانبه قال " عبد الشافى حسن" مدير الإدارة التعليمية بإدارة منيا القمح،إدارة منيا القمح التعليمية، أن" ساجد" يعد نموذجا يحتذى به فى التفوق الرياضى والإدارة ترعى وتتبنى المواهب الرياضية، لتأهيلهم فى المستقبل لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية والعالمية، متابعا أن إدارة منيا القمح لديها أنشطة رياضية متعددة مختلفة من ملاكمة وسباحة سلة وكرة القدم والكاراتيه وألعاب قوى والكيك بوكس، وإلى جانب النشاط الرياضى، يتم الإهتمام بالنشاط العلمى، موضحا أن العملية التعليمة على أرض محافظة الشرقية، تلقى اهتمام ودعم كبير ومتابعة مستمرة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومن المهندس محمد الرشيدى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم لم يدخر جهدا فى تقديم الدعم فى شتى المجالات التى تخدم على العملية التعلمية، وكذلك " محمد رمضان" وكيل مديرية التربية والتعليم.

وتابع " هشام عطية عبد الله " موجه أول التربية الرياضية بإدارة منيا القمح، أن "ساجد" حصد بطولة دولية للمركز الاول فى لعبة الكيك بوكسينج، وحجز مكانه العام القادم فى المدرسة الرياضية بمنيا القمح التى ترعى المتفوقين رياضيا، منوها أن المدرسة الرياضية بإدارة منيا القمح تم إنشائها عام 1988 وتعد من أقدم المدارس الرياضية على مستوى الشرقية من إجمالى 3 مدارس رياضية على مستوى المحافظة، وهى تهتم بتدريب وتأهيل الطلبة رياضيا فى الألعاب المختلفة على أيدي متخصصبن، وتوفر لهم كل المنشآت الرياضية لممارسة نشاطهم الرياضي التخصصي، بفضل دعم القائمين على العملية التعليمية بالوزارة والمديرية من الدكتورة منى يحيى مستشارة الوزير للتربية الرياضية وإيمان بيومى موجه عام التربية الرياضية، و دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.



ساجد



ساجد-ابن-منيا-القمح



ساجد-بطل-رياضى



ساجد-مع-مدير-إدارة-منيا-القمح



ساجد-مع-موجه-أول-التربية-الرياضية-بإدارة-منيا-القمح