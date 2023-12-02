شاهد اللمسات النهائية لمؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي في إسنا.. صور

ومن جانبه صرح النائب محمد خليل العماري أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، أنه تم التجهيز على مدار الساعات الماضية لثانى أكبر مؤتمر لدعم المرشح الأول عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، عقب نجاح المؤتمر السابق داخل نادي المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر الأسبوع الماضي، بمشاركة الآلاف من أبناء المحافظة.

فيما تواصلت اليوم السبت، عملية تصويت المصريين فى السفارات والقنصليات بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد اللجان التي يجري فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.



التجهيزات النهائية لمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بإسنا



اللمسات النهائية لمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بإسنا