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شاهد اللمسات النهائية لمؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي في إسنا.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 05:00 م
شاهد اللمسات النهائية لمؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي في إسنا.. صور تجهيزات مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
الأقصر - أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، التجهيزات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بتنظيم ورعاية حزب مستقبل وطن أمانة مدينة إسنا، والذي سيحضره المئات من أبناء المدينة جنوب المحافظة.

ومن جانبه صرح النائب محمد خليل العماري أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، أنه تم التجهيز على مدار الساعات الماضية لثانى أكبر مؤتمر لدعم المرشح الأول عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، عقب نجاح المؤتمر السابق داخل نادي المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر الأسبوع الماضي، بمشاركة الآلاف من أبناء المحافظة.

فيما تواصلت اليوم السبت، عملية تصويت المصريين فى السفارات والقنصليات بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد اللجان التي يجري فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

التجهيزات النهائية لمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بإسنا
التجهيزات النهائية لمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بإسنا

 

اللمسات النهائية لمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بإسنا
اللمسات النهائية لمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بإسنا

 

تجهيزات مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بإسنا
تجهيزات مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بإسنا






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