شاهد أول ممشى سياحى صديق لذوى الهمم ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

يعد الممشى السياحى ببنى سويف أول ممشى صديق لذوى الهمم، يتم تنفيذه ، حيث تم تنفيذ بعض الإنشاءات ، التى تهدف إلى توفير الراحة للمواطنين من ذوى الهمم.

ويضم الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف 6 رامبات لذوى الهمم بالمنطقة (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات دخول وخروج منطقة الكورنيش السفلى، بالإَضافة لإنشاء حمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه بالمنطقة.

و قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه تم إتاحة كافة التسهيلات الإنشائية اللازمة لتمكين ذوى الهمم بمنطقة الكورنيش السفلى "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم" مؤكدا على أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الهمم وضمان حصولهم على كافة الخدمات بالشكل المطلوب الذى يليق بفئة هامة من المصريين.

يعد الممشى السياحي ببنى سويف ، أول ممشى صديق لذوى الهمم، يتم تنفيذه ، حيث تم تنفيذ بعض الإنشاءات ، التى تهدف إلى توفير الراحة للمواطنين من ذوى الهمم.



الممشى السياحى بكورنيش النيل



الممشى السياحي



كورنيش بنى سويف



-كورنيش بنى سويف