اليوم السابع
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ومحافظ كفر الشيخ يعد بتكريمه..

زايد أحمد يحصل على بطولة الجمهورية للعام الرابع على التوالى تحت 8 سنوات

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:27 م
زايد أحمد يحصل على بطولة الجمهورية للعام الرابع على التوالى تحت 8 سنوات حصول زايد على 4 ميداليات ذهبية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حصل اللاعب زايد أحمد زايد الزاهد، على ميداليته الذهبية الرابعة فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى رجال، تحت 8 سنوات المقامة باستاد مدينة نصر بالقاهرة، وسبق حصوله على 3 ميداليات، فى بطولتى كأس مصر وبطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 7 سنوات، وبطولة كأس مصر للجمباز الفنى رجال تحت 8 سنوات.

ومن جانبه هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب زايد أحمد زايد، لحصوله على بطولة الجمهورية للمرة الرابعة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريمه خلال المجلس التنفيذى المقبل، موجها التحية لأسرة الاعب، ومدربه، للإهتمام به، داعيا الله أن يكون لاعبا فى منتخب مصر للجمباز، وممثلا له فى المسابقات الدولية.

وأكد زايد الزاهد، كبير المذيعين، وجد الاعب، أنه سعيد بتحقيق نجله للميدالية الذهبية الرابعة، وحفاظه على مركزه المتقدم، مشيرًا أن الفضل بعد الله لوالده ووالدته، لتشجيعهما له، ودعمه المستمر، إضافة لمدربه محمد هيكل.

تمارين شاقة يؤدي بطل الجمهورية
تمارين شاقة يؤدي بطل الجمهورية

جانب من مشاركة زايد في بطولة الجمهورية
جانب من مشاركة زايد في بطولة الجمهورية

حصول زايد على 4 ميداليات ذهبية
حصول زايد على 4 ميداليات ذهبية

سعادة زايد بححصوله على بطولة الجمهورية
سعادة زايد بححصوله على بطولة الجمهورية

 







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