رفع كفاءة الإنارة بمحيط المدارس استعدادا للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

وفى هذا الإطار كلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزه أول، إداره الكهرباء بقياده المهندسة عبير شكري برفع كفاءه الإنارة حيث تم إنارة 3 كشافات ليد بمعهد الراشدين شارع العمروسى من شارع اسكندر، وتم إنارة عامود وعزل وتأمين الاسلاك داخل الاعمده وتركيب 3أبواب جانبيه بلاستك بشارع ملك حفنى أمام مدرسه صلاح الدين الدسوقي ومدرسة على ابن ابى صالب ، كما تم إنارة عامود الشارع الجانبى لمدرسة صلاح الدين الدسوقي، و إنارة 2 كشاف صوديوم وكشاف ليد داخل المدرسة وأمام مدرسة على المصري، ومدرسة على ابن ابى طالب ، بالإضافه إلي انارة 2 كشاف ليد وكشاف صوديوم وتثبيت 2 حمالة أسلاك ورفع الشبكه الهوائية بمدرسة الفريق أحمد بدوى.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

وقال اللواء محمد الشريف، إن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و 300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أنه تم التشديد على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.

والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.