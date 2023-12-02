رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح فرع الدعوى التأديبية والمكتب الفنى بطنطا

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشارعبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارمحمد ربيع الغمراوي رئيس الأمانة الفنية لرئيس الهيئة، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم المستشارة أميمة القصبي مديرة المكتب الفني بطنطا، والمستشار أحمد راضي مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا، والمستشار أحمد شقور عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الأسبق، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بمحافظة الغربية.

ورحب محافظ الغربية، بالمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤكدا على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سُبُل الدعم من المحافظة، لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة.

ووجه المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لمحافظ الغربية - لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السُبُل وتعاونه المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد أن افتتاح مقري المكتب الفني، وفرع الدعوى التأديبية بطنطا، يأتي مواكبةً لقرب مرور 70 عاماً على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، ودورها الحيوي في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وضمن إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، بما يليق برسالة أعضائها، وحق المواطنين المترددين على مقراتها في أماكن لائقة، وما يشمله ذلك من استحداث مقرات جديدة ورفع كفاءة مقرات حالية، والتطوير الشامل بالتحول لبيئة العمل الرقمية، وتدريب وتأهيل الأعضاء والجهاز الإداري بالنيابة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.

وفي ختام اللقاء قام كل من المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتبادل الدروع التذكارية.

وحَرصَ رئيس هيئة النيابة الإدارية على الاجتماع بالمستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية، ومديري النيابات الإدارية وأعضاءها بمحافظة الغربية، حيث أكد خلال الاجتماع على حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر بين رئاسة الهيئة وأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل



المحافظ يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية بديوان المحافظة



رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح فرع الدعوى التأديبية والمكتب الفني بطنطا



زيارة رئيس الهيئة لمحافظة الغربية



محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية



