اليوم السابع
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رئيس ليتوانيا بعد لقاءه بالسيسى: الحوار معه مثمر ونحن بحاجة لتعزيز حل مستدام للسلام

السبت، 02 ديسمبر 2023 02:41 م
رئيس ليتوانيا بعد لقاءه بالسيسى: الحوار معه مثمر ونحن بحاجة لتعزيز حل مستدام للسلام الرئيس السيسي مع نظيره الليتواني
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب جيتاناس ناوسيدا، رئيس دولة ليتوانيا، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على هامش أعمال "الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبى، مؤكدا أن الحوار مع الرئيس السيسي كان حوار مثمرا.

وقال ناوسيدا، عبر حسابه على منصة X: "حوار مثمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نحن بحاجة إلى العمل معًا لتعزيز حل مستدام طويل الأمد للسلام في الشرق الأوسط، على أساس مبدأ الدولتين وأوكرانيا يجب أن تبقى في تركيزنا".

رئيس ليتوانيا
رئيس ليتوانيا

 

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا"، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب استمرار التنسيق فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائى، حيث أعرب " الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات الليتوانية في مصر، والتطلع لتكثيف التعاون في مختلف المجالات.

الرئيس السيسي مع نظيره الليتواني
الرئيس السيسي مع نظيره الليتواني

 

 

 







رئيس ليتوانيا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى

مصر

الرئيس الليتواني



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